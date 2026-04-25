Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Atina ziyareti sırasında gündeme gelen nükleer şemsiye planı, uluslararası alanda yeni bir kriz yarattı. Yunanistan ve Fransa arasındaki savunma anlaşmasının güncellenmesi görüşülürken, Rusya yönetiminden Avrupa ülkelerine yönelik caydırıcı bir uyarı geldi.

Uluslararası basına yansıyan açıklamalara göre, Moskova yönetimi Fransız nükleer bombardıman uçaklarına ev sahipliği yapacak tüm Avrupa ülkelerinin açık hedef haline geleceğini bildirdi. Bu gelişme, 2021 yılında imzalanan ve 5 yıllığına yenilenmesi planlanan savunma iş birliği anlaşmasının yankılarını büyüttü.

YUNAN BASININDA TÜRKİYE DETAYI

Yunanistan medyasında yer alan haberlerde, Atina'nın bu hamlesi doğrudan bölgesel güvenlik arayışlarına bağlandı. Basın organları, Yunan hükümetinin Türkiye ile yaşanabilecek olası bir gerilimi ve İsrail çevresindeki çatışma ihtimallerini göz önünde bulundurarak ek güvence talep ettiğini aktardı.

LİDERLERDEN EGEMENLİK MESAJLARI

Ziyaret kapsamında Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile ortak bir söyleşiye katılan Macron, Avrupa'nın savunmada daha fazla sorumluluk alması gerektiğini açıkladı. Macron, Yunanistan'ın egemenliğine yönelik olası bir tehditte Fransa'nın destek vereceğini vurguladı. Miçotakis ise savunma harcamalarının artırılması yönündeki kararlılıklarını yineledi.

BÖLGESEL GERİLİMİN OLASI YANSIMALARI

Doğu Akdeniz ve Ege'de değişen bu güvenlik dengeleri, turizm ve uluslararası yatırımlar açısından yakından takip ediliyor. Özellikle Alanya gibi hem Rus hem de Avrupalı yerleşik yabancı nüfusunun yoğun olduğu, ekonomisi bölgesel istikrara dayalı turizm merkezlerinde, ülkeler arası diplomatik ilişkilerin seyri muhtemel ekonomik etkileri nedeniyle kamuoyu ilgisi görüyor.