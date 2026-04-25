Tunceli'de uzun süredir haber alınamayan Gülistan Doku'nun soruşturmasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. TRT Haber'in aktardığına göre, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, 7 klasörlük dosyayı 14 klasöre çıkararak yürüttüğü incelemelerde elde edilen bulguları kamuoyuyla paylaştı. Başsavcı Cansu, soruşturmadaki en önemli gelişmenin Ankara'da sinyal veren bir sim kartın takibiyle sağlandığını bildirdi.

SİM KART SİNYALİ ŞÜPHELİYE GÖTÜRDÜ

Başsavcı Cansu'nun açıklamalarına göre, Gülistan Doku'nun sim kartının Tunceli dışında, Ankara'da baz istasyonu sinyali vermesi dikkat çekti. Bu iz üzerinden yapılan geriye dönük sorgulamalar sonucunda kartı kimlerin kullandığı araştırıldı. Elde edilen dijital verilerin, ihraç edilen polis memuru olan şüpheli Gökhan'ı işaret ettiği tespit edildi.

HASTANE KAYITLARINDAKİ ÇELİŞKİ

Soruşturma kapsamında dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir'in tutuklanmasına giden süreç de netlik kazandı. Başsavcılık, Polis Bilgi Sistemi (Polnet) kayıtları ile hastanenin tedavi evrakları arasında tarihsel uyuşmazlıklar bulunduğunu tespit etti. Sağlık Bakanlığı müfettişlerinin hastanedeki incelemeleri sürerken, tüm şüphelilerin cep telefonu, tablet ve bilgisayar gibi dijital materyallerine el konularak siber suçlar uzmanlarınca incelemeye alındığı duyuruldu.

ALANYA KAMUOYUNUN DA YAKINDAN TAKİP ETTİĞİ SÜREÇ

Türkiye genelinde olduğu gibi Alanya'da da kamuoyu tarafından yakından takip edilen bu tür ulusal kayıp vakaları, dijital ayak izi ve HTS kayıtlarının adli soruşturmalardaki önemini bir kez daha gündeme getirdi. Alanya'daki yerel güvenlik uygulamalarında da sıkça başvurulan baz istasyonu takip sistemlerinin, adli olayların aydınlatılmasındaki kritik rolü bu soruşturmayla somutlaşmış oldu.

ARAMA ÇALIŞMALARI 30 KİŞİLİK EKİPLE SÜRÜYOR

Gizli tanık ifadeleri doğrultusunda Gençlik Merkezi ve Sarı Saltuk Viyadüğü bölgelerinde HTS çalışmaları yeniden yoğunlaştırıldı. Sahadaki arama faaliyetlerine bizzat katıldığını aktaran Başsavcı Cansu, dağlık ve ormanlık alanlarda özel cihazlarla taramalar yapıldığını bildirdi. Şu an sahada 30 kişilik özel bir JASAT ekibinin görev yaptığı, Ankara'dan gönderilen donanımlı teknik cihazların da çalışmalara destek verdiği açıklandı. Başsavcı, sürecin yürütülmesinde Adalet Bakanlığı yetkililerinin desteğini her an yanlarında hissettiklerini belirtti.