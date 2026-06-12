Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 16 yaşındaki lise öğrencisi Kayra Ataman'ın hayatını kaybettiği bıçaklı kavganın ardından yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Olayla ilgili tutuklanan 17 yaşındaki T.E.E. ile babası Burak Ehlil'in emniyette verdiği ifadeler dosyaya girdi.

Özel sağlık meslek lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi olan Kayra Ataman, 9 Haziran tarihinde kız arkadaşıyla birlikte parkta bulunduğu sırada çıkan tartışmada bıçaklanarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ataman'ın cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilirken, olay sonrası gözaltına alınan T.E.E. ve babası çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

“BABAMI KİM DARBEDİYSE ONU ARIYORDUM”

Şüpheli T.E.E., ifadesinde olay öncesinde eski sevgilisini Kayra Ataman'ın yanında gördüğünü ve bu nedenle moralinin bozulduğunu anlattı. Eve döndüğünde babasının durumunu fark ettiğini söyleyen T.E.E., daha sonra yaşanan gelişmeleri şu sözlerle anlattı:

"Eve gittiğimde moralim bozuktu. Babam neden böyle olduğumu sordu. Daha sonra parka gitmiş. Eve döndüğünde üstü dağınıktı ve yüzünde çizikler vardı. Ardından evden ekmek bıçağı aldım ve parka gittim. 'Babamı kim darbetti' diye sordum. Kayra küfür ederek üzerime doğru koşmaya başladı. Ben duruyordum. Kendimi korumak için bıçakladım. Amacım bacağından bıçaklamaktı."

BABASI DA İFADE VERDİ

Tutuklanan Burak Ehlil de ifadesinde Kayra Ataman ile konuşmak amacıyla yanına gittiğini öne sürdü. Ehlil, olay sırasında yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Kayra'nın yanına gittiğimde oturup tanışmak için geldiğimi söyledim. Bana 'Bir sorun mu var?' diye sordu. O sırada oğlum geldi ve Kayra'nın omzuna yumruk attı. Yere düştüğünü gördüm. Daha sonra oğlum parktan kaçtı. Bıçaklandığını görmedim."

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ederken, dosyada yer alan kamera kayıtları, tanık ifadeleri ve adli tıp raporlarının da inceleme altında olduğu öğrenildi.