2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup heyecanı tüm hızıyla sürerken, B Grubu'nun dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Kanada ile Bosna Hersek kozlarını paylaşacak. Turnuvanın ev sahiplerinden biri olan Kanada, taraftarı önünde galibiyetle başlamak isterken, Bosna Hersek ise sürpriz bir sonuç alarak gruba güçlü bir giriş yapmayı hedefliyor.

Toronto Stadyumu'nda oynanacak mücadele, iki takım açısından da büyük önem taşıyor. Grup aşamasında alınacak ilk puanlar, üst tur yolunda belirleyici rol oynayacak.

MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kanada – Bosna Hersek karşılaşması 12 Haziran 2026 Cuma günü saat 22.00'de başlayacak. Mücadele, Türkiye'de TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşmada düdük Arjantin Futbol Federasyonu'ndan Facundo Tello'da olacak.

KANADA EV SAHİBİ AVANTAJINI KULLANMAK İSTİYOR

Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden biri olan Kanada, turnuvada tarihi bir başarı elde ederek ilk kez grup aşamasını geçmeyi amaçlıyor. Teknik ekibin en büyük kozları arasında Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen yıldız isimler bulunuyor.

Kanada'nın öne çıkan futbolcuları arasında; Alphonso Davies, Jonathan David, Stephen Eustaquio yer alıyor.

BOSNA HERSEK TARİH YAZMA PEŞİNDE

Tarihinde ikinci kez Dünya Kupası sahnesine çıkan Bosna Hersek, disiplinli oyun anlayışı ve tecrübeli kadrosuyla dikkat çekiyor. Balkan temsilcisinin en önemli kozlarından biri ise uzun yıllardır Avrupa futbolunun önemli golcüleri arasında gösterilen Edin Džeko.

Bosna Hersek, güçlü rakibi karşısında puan veya puanlar alarak gruptaki iddiasını ortaya koymayı hedefliyor.

GRUPTA KRİTİK MÜCADELE

B Grubu'ndaki ilk maçlar, takımların turnuvadaki geleceği açısından büyük önem taşıyor. Kanada taraftar desteğini arkasına alırken, Bosna Hersek ise organizasyonun sürpriz ekiplerinden biri olmayı amaçlıyor.

Futbolseverler, Dünya Kupası atmosferinde oynanacak mücadelede iki takımın da sahaya nasıl bir performans koyacağını merakla bekliyor.