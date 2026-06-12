On Numara oyununun 12 Haziran 2026 tarihli çekilişi tamamlandı. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen çekilişin ardından kazanan numaralar ve büyük ikramiye tutarı açıklandı.

Şans oyunu tutkunlarının yakından takip ettiği çekilişte, büyük ikramiye tutarı 2 milyon 380 bin 737 TL olarak belirlendi. Çekiliş sonuçları, noter huzurunda gerçekleştirilen işlemlerin ardından kamuoyuyla paylaşıldı.

KAZANAN NUMARALAR BELLİ OLDU

12 Haziran 2026 tarihli On Numara çekilişinde çıkan şanslı sayılar şöyle sıralandı:

42 - 31 - 9 - 43 - 15 - 53 - 29 - 72 - 65 - 63 - 12 - 16 - 44 - 70 - 64 - 46 - 10 - 17 - 48 - 73 - 32 - 21

BÜYÜK İKRAMİYE HEYECANI

On Numara oyununda büyük ikramiye, çekilişte belirlenen sayıların tamamını doğru tahmin eden talihlilere dağıtılıyor. İkramiye kazanıp kazanmadığını öğrenmek isteyen oyuncular, kuponlarını resmi sonuçlarla karşılaştırarak kontrol edebiliyor.

Her hafta binlerce kişinin katıldığı çekiliş, yüksek ikramiye tutarları nedeniyle yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Bu haftaki çekilişte açıklanan 2,3 milyon liranın üzerindeki büyük ikramiye de dikkat çeken rakamlar arasında yer aldı.

SONUÇLAR NASIL SORGULANIR?

Oyuncular, çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi platformları üzerinden veya yetkili bayiler aracılığıyla sorgulayabiliyor. İkramiye kazanan talihlilerin, belirlenen süre içerisinde başvurularını yapmaları gerekiyor.