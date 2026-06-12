Antalya'da dolandırıcılık suçlarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "nitelikli dolandırıcılık" olaylarında kullanıldığı belirlenen bir banka hesabına ilişkin yürüttükleri soruşturmada şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Polis ekipleri, hesabını dolandırıcılık faaliyetlerinde kullandırdığı tespit edilen E.S.D.'nin bankaya gelerek para çekmeye çalışacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine banka çevresinde gerekli güvenlik önlemleri alınarak operasyon için hazırlık yapıldı.

324 BİN LİRA DOLANDIRILDI

Yapılan incelemelerde, il dışında yaşayan S.B. isimli vatandaşın kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldığı belirlendi. Şüphelilerin çeşitli yöntemlerle mağduru ikna ederek toplam 324 bin lira göndermesini sağladığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında mağdurdan alınan paranın 100 bin liralık bölümünün E.S.D.'nin banka hesabına aktarıldığı ortaya çıkarıldı.

PARAYA BLOKE KONULDU

Polis ekipleri, mağdurun zarara uğramasının önüne geçebilmek amacıyla banka yetkilileriyle koordineli çalışma yürüttü. Yapılan görüşmeler sonucunda şüphelinin hesabına gönderilen 100 bin liralık tutara bloke konuldu.

Böylece dolandırıcılık sonucu elde edildiği değerlendirilen paranın çekilmesi engellendi.

BANKADA SUÇÜSTÜ YAKALANDI

E.S.D., hesabındaki parayı çekmek amacıyla bankaya geldiği sırada polis ekiplerinin operasyonuyla suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürülerek işlemleri başlatıldı.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen E.S.D., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

VATANDAŞLARA UYARI

Yetkililer, son dönemde kendilerini polis, savcı veya kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları arayan dolandırıcılara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Güvenlik güçleri, hiçbir kamu görevlisinin vatandaşlardan para veya altın talep etmeyeceğini hatırlatarak şüpheli durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilmesini istedi.