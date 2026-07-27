Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, binalardaki basit tadilat işlemlerine yönelik yeni bir düzenleme taslağı hazırladı. Sabah'ın aktardığı habere göre, yapı ruhsatı gerektirmeyen balkon camlama ve çardak kurulumu gibi uygulamalarda artık tüm apartman sakinlerinin rızası aranacak. Bu adımla binaların dış görünümündeki bütünlüğün korunması hedefleniyor.

CAM BALKON İÇİN HANGİ ŞARTLAR GETİRİLİYOR?

Hazırlanan taslağa göre, evlerin balkonlarına açılır-kapanır katlanır cam sistemi yaptırmak isteyenlerin belirli kurallara uyması gerekecek. Uygulamanın yapının genel mimari estetiğini bozmaması ve her bir bağımsız bölümde benzer standartların sağlanması istenecek. Ayrıca, can güvenliğini tehlikeye atmayacak uygun malzemelerin kullanılması ve tüm kat maliklerinden bireysel rızayı gösteren yazılı muvafakatname alınması zorunlu tutulacak.

ÇATI TERASLARINDA YÜZDE 40 SINIRI

Düzenleme, çatı katı kullanımı konusunda da bazı kolaylıklar ve sınırlar içeriyor. Çatı alanının yüzde 40'ını geçmemek kaydıyla, kenarları sabit ya da açılır cam panellerle kapatılan alanlar ruhsattan muaf sayılacak. Mevcut binalardaki büyük çaplı bakım ve onarımlar ise deprem, yangın ve enerji verimliliği kurallarına aykırı olmamak şartıyla, ilk ruhsat tarihindeki mevzuata göre yapılabilecek. Ancak mevcut yapıya ilave bir alan kazandıran her türlü tadilat işlemi için yeniden ruhsat başvurusu yapılması gerekecek.

UYGULAMADA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Yeni düzenleme yasalaştığında, apartman ve sitelerde yaşanabilecek olası komşuluk hukuku ihtilaflarının önüne geçilmesi bekleniyor. Ev sahiplerinin herhangi bir masraf yapmadan önce apartman yönetimi aracılığıyla tüm kat maliklerinden yazılı onay toplaması, ileride doğabilecek şikayet ve söküm kararlarına karşı hukuki bir güvence oluşturacak.