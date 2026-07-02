AK Parti yetkilileri tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan yeni yükseköğretim kanun teklifinin ayrıntıları netleşti. Hazırlanan taslak, emekli öğretim üyelerinin üniversitelerde tutulmasından, vakıf üniversitelerindeki burslu öğrenci sayısının artırılmasına kadar çeşitli değişiklikleri barındırıyor.

Anadolu'daki üniversitelerde tecrübeli akademik kadrolardan daha fazla yararlanılabilmesi amacıyla, emekli olan öğretim üyelerine iki yıl süreyle sözleşmeli çalışma imkanı tanınacak. Yapılan açıklamaya göre, bu akademisyenler tıpkı aktif çalışanlar gibi ek ders, geliştirme ve akademik teşvik ödeneklerinden faydalanabilecek.

VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE BURS VE HASTANE ŞARTI

Vakıf üniversitelerinde tam burslu eğitim gören öğrenci sayısını artırmak amacıyla yeni bir vergi teşviki hayata geçiriliyor. Ayrıca, tıp fakültesi bulunup kendine ait hastanesi olmayan vakıf üniversitelerine tanınan yasal süre son kez uzatılıyor. Aktarılan bilgilere göre, bu uzatma yalnızca hastane inşası için somut adım atan kurumları kapsayacak ve tıp eğitiminin kalitesini korumayı amaçlayacak.

YANDAL UZMANLARININ GELİRLERİ NEDEN EŞİTLENİYOR?

Taslağın hekimleri ilgilendiren maddesinde, üniversitelerde görevli yandal uzmanı hekimler ile araştırma görevlilerinin ek ödeme tavanları Sağlık Bakanlığı personeliyle eşitleniyor. Bu adımla, üniversite hastanelerinde görev yapan nitelikli uzmanların akademik kadrolarda kalmasının teşvik edilmesi ve mali hak kayıplarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Aynı zamanda AR-GE merkezlerinde görevli öğretim elemanlarına da döner sermayeden ödeme yapılması planlanıyor.

Öte yandan, teknoloji transfer ofislerinin güçlendirilmesiyle, üniversitelerde üretilen buluşların ticarileşmesinden hem kurumun hem de icadı yapan akademik ekibin maddi gelir elde etmesinin önü açılıyor. Düzenleme kapsamında, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları doğrultusunda vakıf yükseköğretim kurumlarındaki idari yaptırımlar da ölçülülük ilkesine göre yeniden şekillendirildi.