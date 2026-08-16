Antalya’nın Döşemealtı ilçesindeki tarihi Kırkgöz Han, eylül ayında Anadolu Ateşi’nin gösterisine ev sahipliği yapacak. Selçuklu döneminden günümüze ulaşan yaklaşık 800 yıllık kervansaray, bu kez dans gösterisi için kullanılacak.

ANADOLU ATEŞİ KIRKGÖZ HAN’DA SAHNE ALACAK

Anadolu’nun farklı bölgelerinden derlenen halk danslarını bale ve modern dansla birleştiren Anadolu Ateşi, 13 Eylül Pazar günü Kırkgöz Han’da izleyici karşısına çıkacak. Gösterinin saat 21.00’de başlaması planlanıyor.

Topluluk, Anadolu’nun kültürel ve mitolojik birikiminden beslenen koreografileriyle Türkiye’nin yanı sıra farklı ülkelerde de gösteriler düzenliyor. Anadolu Ateşi’nin resmi turne programında 2026 yazı boyunca Antalya Aspendos Antik Tiyatrosu’nda da çok sayıda gösteri yer alıyor.

TARİHİ KERVANSARAY GÖSTERİ ALANINA DÖNÜŞECEK

Döşemealtı’nda bulunan Kırkgöz Han’ın taş avlusu ve tarihi yapısı, 13 Eylül akşamındaki gösterinin sahnesi olacak. Böylece yaklaşık sekiz asırlık kervansaray, tarihi işlevinin dışında kültür ve sanat etkinliğiyle ziyaretçilerini ağırlayacak.

Anadolu Ateşi’nin programında halk danslarının yanı sıra modern dans ve bale tekniklerinin kullanıldığı koreografiler bulunuyor. Gösteri için bilet satışlarının başladığı duyuruldu.