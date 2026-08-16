Fenerbahçe, Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Gençlerbirliği karşısında aldığı yenilginin ardından transfer çalışmalarına ağırlık verdi. Sarı-lacivertlilerin orta saha için gündemine aldığı isimlerden birinin Hakan Çalhanoğlu olduğu öne sürüldü.

Gençlerbirliği deplasmanında Talisca ile öne geçen Fenerbahçe, skor üstünlüğünü koruyamadı. Başkent ekibi Franco Tongya ve Oğulcan Ülgün'ün golleriyle karşılaşmayı 2-1 kazanırken, sarı-lacivertliler sezona puansız başladı.

ORTA SAHA İÇİN HAKAN ÇALHANOĞLU İDDİASI

Transfer döneminde kadrosunu yeniden şekilliren Fenerbahçe'nin, orta sahada farklı rollerde oynayabilecek bir futbolcu aradığı ileri sürüldü. Bu doğrultuda Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun transfer şartlarının araştırıldığı iddia edildi.

Hakan'ın hem savunmanın önünde oyun kurucu olarak hem de merkez orta sahada görev yapabilmesi, sarı-lacivertlilerin ilgisinin temel nedenleri arasında gösteriliyor. Yerli statüsünde olması da olası transferde Fenerbahçe açısından önemli bir kadro avantajı sağlayabilir.

INTER İLE SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTİYOR

32 yaşındaki Hakan Çalhanoğlu'nun Inter ile mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar devam ediyor. Inter, milli futbolcuyla 2023 yılında yaptığı anlaşmayla sözleşmesini 2027'ye kadar uzatmıştı.

İtalyan basınına dayandırılan haberlerde ise Inter'in Hakan Çalhanoğlu ile şu aşamada yeni sözleşme görüşmesi planlamadığı öne sürüldü. İtalyan ekibinin oyuncuyu sözleşmesinin son yılında kadroda tutmak istediği, ancak güçlü bir teklif gelmesi halinde şartların değişebileceği iddia edildi.

FENERBAHÇE'NİN ORTA SAHA PLANI

Fenerbahçe'nin mevcut orta saha seçenekleri arasında Matteo Guendouzi, N'Golo Kante ve İsmail Yüksek bulunuyor. Hakan Çalhanoğlu transferinin gerçekleşmesi halinde sarı-lacivertliler hem yerli oyuncu alternatifini artıracak hem de oyun kurulumunda farklı bir profile sahip olacak.

Hakan Çalhanoğlu cephesinde ya da kulüpler tarafından şu ana kadar olası transfere ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle süreç şimdilik transfer iddiası olarak gündemdeki yerini koruyor.