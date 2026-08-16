Antalya Havalimanı’ndan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Ercan Havalimanı’na gitmek üzere hazırlanan XQ300 seferinde yolcular, saatler süren gecikmenin ardından bagaj sorunu yaşadıklarını öne sürdü.

Uçuşun saat 08.30’da yapılması planlanıyordu. Havalimanında bekleyen yolculara daha sonra seferin saat 13.00’e ertelendiği bilgisi verildi.

YOLCULAR VALİZLERİN UÇAKTA OLMADIĞINI FARK ETTİ

Gecikmenin ardından uçağa alınan bazı yolcular, valizlerinin yükleme aracında kaldığını gördüklerini söyledi. Yolcuların iddiasına göre konu kabin ekibine sorulduğunda bagajların ertesi sabah gönderileceği belirtildi.

Bu durum özellikle çocuk ve bebekleriyle seyahat eden aileleri zor durumda bıraktı. Bazı yolcular, valizlerinde düzenli kullandıkları ilaçların ve temel ihtiyaçlarının bulunduğunu belirterek tepki gösterdi.

Belirsizliğin sürmesi üzerine bazı yolcular ihtiyaçlarını almak için uçaktan indi. XQ300 seferi, işlemlerin tamamlanmasının ardından saat 14.35’te Ercan Havalimanı’na doğru hareket etti.

BAGAJLARIN ERTESİ GÜN GÖNDERİLECEĞİ İDDİA EDİLDİ

Uçakta kalan yolculara bagajların daha sonra Ercan Havalimanı’na gönderileceği ve ertesi gün teslim alınabileceği bilgisinin verildiği öne sürüldü.

XQ uçuş kodunu kullanan SunExpress’in güncel tarife bilgilerinde Antalya-Ercan hattı uluslararası uçuşlar arasında yer alıyor. Ancak 16 Ağustos’ta XQ300 seferinde yaşandığı ileri sürülen gecikme ve bagajların uçağa alınmamasının nedeni konusunda haberin hazırlandığı sırada doğrulanmış ayrıntılı bir şirket açıklamasına ulaşılamadı.

Öte yandan 15 Ağustos’ta Antalya’dan Köln’e yapılan başka bir SunExpress uçuşunun ardından da bazı yolcular sosyal medyada bagajlarının Antalya’da kaldığını bildirdi. Bu paylaşımlar, Antalya Havalimanı’nda aynı dönemde bagaj işlemleriyle ilgili daha geniş çaplı bir aksaklık yaşanmış olabileceğini düşündürse de sorunun kapsamına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.