Galatasaray, Mauro Icardi'nin sözleşmesinin sona ermesinin ardından santrfor transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı yönetimin gündemindeki isimlerden biri Atletico Madrid'in Norveçli golcüsü Alexander Sörloth oldu.

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre Başkan Dursun Özbek, hücum hattına tecrübeli bir santrfor alınmasını istiyor. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda oluşturulan transfer listesinde beş futbolcu bulunuyor.

GALATASARAY SÖRLOTH'UN MENAJERİYLE GÖRÜŞTÜ

Sarı-kırmızılıların Alexander Sörloth'un menajeriyle görüşme yaptığı öne sürüldü. Haberde Norveçli futbolcunun da Galatasaray seçeneğine sıcak baktığı bilgisi paylaşıldı.

Görüşmelerde Sörloth'un ücret beklentisi de gündeme geldi. İddiaya göre 30 yaşındaki santrfor, Galatasaray'dan yıllık 10 ila 12 milyon euro arasında maaş talep ediyor.

ATLETICO MADRID'İN KARARI BEKLENİYOR

Galatasaray'ın transfer için şu aşamada Atletico Madrid'e resmi bir teklif yaptığına ilişkin bilgi bulunmuyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Sörloth'un İspanyol kulübündeki geleceğinin netleşmesini bekliyor.

Sörloth, Atletico Madrid ile 2025-26 sezonunda tüm kulvarlarda 54 resmi karşılaşmada forma giydi. Norveçli santrfor bu maçların 26'sına ilk 11'de başladı ve sezonu 20 gol, 1 asistle tamamladı.

La Liga'da 35 karşılaşmaya çıkan Sörloth, 13 kez fileleri havalandırdı. Şampiyonlar Ligi'nde ise 14 maçta 6 gol ve 1 asist üretti. İspanya Süper Kupası'nda da 1 gol kaydetti.

Fizik gücü ve ceza sahası etkinliğiyle öne çıkan 1,95 metre boyundaki Sörloth'un Atletico Madrid ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Bu nedenle olası transferde futbolcuyla yapılacak anlaşmanın yanı sıra İspanyol kulübünün bonservis konusundaki kararı da belirleyici olacak.

Norveçli golcü Türkiye'yi yakından tanıyor. Sörloth, daha önce Trabzonspor forması giymiş ve 2019-20 sezonunda Süper Lig'de 24 golle gol kralı olmuştu. Galatasaray'ın transfer listesindeki diğer adaylarla temaslarını da sürdürdüğü belirtiliyor.