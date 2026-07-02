Uzmanlar, sıcak havalarda kalp sağlığını korumak için alınması gereken hayati önlemleri açıkladı. Artan hava sıcaklıklarının vücudun ısı dengesini zorladığı belirtilirken, özellikle kronik rahatsızlığı olanların dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

Uzmanların aktardığına göre, vücut ısısını düşürmek için ciltteki damarlar genişliyor ve tansiyon aniden düşüyor. Kalp, bu durumu dengelemek için normalden hızlı çalışarak ekstra yoruluyor. Bu durum kalp krizlerine zemin hazırlayabiliyor.

SU TÜKETİMİ NEDEN ÖNEMLİ?

Terlemeyle kaybedilen sıvı ve elektrolitler, kanın akışkanlığını bozuyor. Susama hissini beklemeden günde en az iki buçuk litre su içilmesi, kanın pıhtılaşma riskini azaltarak kalbin yükünü hafifletiyor.

RİSKLİ SAATLER NELER?

Güneş ışınlarının en dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarı çıkılmaması tavsiye ediliyor. Bu zaman dilimi, özellikle tansiyon ve ritim bozukluğu olan hastalar için ciddi risk taşıyor.

KIYAFET SEÇİMİ NASIL OLMALI?

Vücut ısısını artıran koyu renkli ve sentetik kıyafetler yerine, cildin nefes almasını sağlayan pamuklu ve keten ürünler tercih edilmeli. Geniş siperlikli şapka ve güneş gözlüğü kullanımı da baş bölgesini korumak için öneriliyor.

Yaz aylarında yüksek sıcaklık ve nem oranlarının görüldüğü Alanya ve Akdeniz sahil şeridinde bu tür sağlık uyarıları kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Bölgedeki vatandaşların gün ortası aktivitelerini sınırlaması, muhtemel sağlık sorunlarının önüne geçilmesinde etkili bir yöntem olarak değerlendiriliyor.