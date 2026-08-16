ALANYA’NIN Cikcilli Mahallesi’nde bulunan Cikcilli Mezarlığı yolu üzerindeki ormanlık alanda çevre kirliliği oluştu. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından bölgeye döküldüğü belirtilen moloz yığınları, doğal alanın görünümünü olumsuz etkiledi.

Ormanlık alana gelişi güzel bırakılan inşaat atıkları tepki çekerken, bölgenin temizlenmesi ve benzer kaçak dökümlerin önüne geçilmesi istendi. Çevre sakinleri, özellikle ormanlık alanların moloz döküm alanı olarak kullanılmaması gerektiğini belirterek yetkililerden denetim ve gerekli işlemlerin yapılmasını talep etti.

Bölgede oluşan görüntü kirliliğinin yanı sıra molozların doğal çevre açısından da risk oluşturduğu ifade edilirken, sorumluların tespit edilmesi ve alanın temizlenmesi bekleniyor. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi