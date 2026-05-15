Moskova Tahkim Mahkemesi, Rusya Merkez Bankası tarafından dondurulan rezervler nedeniyle Euroclear aleyhine açılan davada kararını verdi. Mahkeme, Belçika merkezli finansal hizmetler şirketi Euroclear'dan 215 milyar Euro tahsil edilmesine yönelik talebi kabul etti.

Rusya Merkez Bankası tarafından yapılan resmi açıklamada, Euroclear'ın zarar verici eylemlerinin hukuka aykırı bulunmasından memnuniyet duyulduğu bildirildi. Açıklamaya göre, mahkeme kararının nihai metni henüz yazım aşamasında bulunuyor ve şirketin kararı temyize götürme hakkı saklı tutuluyor. Kararın henüz yürürlüğe girmemesi nedeniyle uygulama adımlarına dair değerlendirme yapmak için erken olduğu aktarıldı.

AVUKATLARDAN ADİL YARGILAMA TEPKİSİ

Kararın ardından başkent Moskova'da basının sorularını yanıtlayan Euroclear avukatları Maksim Kulkov ve Sergey Savelyev, yargılama sürecini eleştirdi. Avukatlar, mahkemenin adil yargılanma hakkını ihlal ettiğini savundu.

DONDURULAN VARLIKLARIN GEÇMİŞİ

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın başlamasıyla birlikte uluslararası yaptırımlar devreye girmişti. Avrupa Birliği ve G7 ülkeleri, yaptırımlar kapsamında Rusya'nın döviz rezervlerinin yaklaşık yarısını dondurma kararı almıştı. Avrupa Birliği sınırları içinde bulunan devasa boyuttaki Rus varlıklarının önemli bir bölümü, uluslararası takas ve saklama kuruluşu olan Belçika merkezli Euroclear hesaplarında muhafaza ediliyor. Rusya Merkez Bankası, egemen varlıklara yönelik bu eylemlerin yasa dışı olduğunu belirterek uluslararası alandaki hukuki itirazlarını sürdüreceğini duyurdu.