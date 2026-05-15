İYİ Parti Alanya İlçe Teşkilatı tarafından Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) toplantı salonunda 'Halk Buluşması ve Üye Katılım Töreni' düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe partililer ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, salonda büyük bir kalabalık oluştuğu bildirildi.

Törende konuşan İYİ Parti Alanya İlçe Başkanı Hilmi Er, partinin yerel ve genel vizyonuna dair değerlendirmelerde bulundu. Er'in aktardığı bilgilere göre, Alanya'nın mevcut yerel sorunları masaya yatırılarak bu problemlere yönelik çözüm önerileri katılımcılarla paylaşıldı. Toplantı boyunca vatandaşlarla karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

YENİ ÜYELERLE TABAN GENİŞLİYOR MU?

Siyasi partilerin teşkilat yapılarını diri tutma stratejileri kapsamında, bu tür halk buluşmaları seçmenle doğrudan iletişim kurmak için kritik bir araç olarak öne çıkıyor. İYİ Parti'nin Alanya'daki bu organizasyonu da, hem mevcut üyelerin motivasyonunu tazelemeyi hem de partiye yeni katılan isimlerle tabanı genişletmeyi hedefliyor.

Samimi bir sohbet havasında geçen etkinlik, partinin ilçedeki üye sayısını artırma ve vatandaşlarla yüz yüze temas kurma çalışmaları kapsamında atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.