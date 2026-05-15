Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Konya'da düzenlenen "Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm" toplantısında iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi. Karahan, enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma görülmesi halinde sıkı para politikası duruşunun daha da güçlendirileceğini açıkladı.

Karar alma süreçlerinde reel sektörle kurulan çift yönlü iletişimin önemine değinen Karahan, sahadan elde edilen verilerin ilgili kamu kurumlarıyla paylaşıldığını aktardı. Bu kapsamda Konya ve çevre illerde 2026 yılında 200, son beş yılda ise toplam 2 bin 723 firmayla yüz yüze görüşmeler gerçekleştirildiği bildirildi.

KKM SIFIRA YAKLAŞTI, REZERVLER ARTTI

Finansal istikrar ve döviz rezervi yönetimi konusunda güncel verileri paylaşan Karahan, TCMB rezervlerinde 100 milyar doları aşan bir artış kaydedildiğini vurguladı. Bir dönem 143 milyar dolara kadar ulaşan Kur Korumalı Mevduat (KKM) bakiyesinin ise uygulanan normalleşme adımlarıyla sıfıra yaklaştığı belirtildi.

ENFLASYON RİSKLERİNE KARŞI HANGİ ADIMLAR ATILACAK?

Merkez Bankası'nın dezenflasyon süreci; iç talepteki dengelenme ve finansal koşullardaki sıkılığın eşzamanlı çalışmasıyla destekleniyor. Küresel piyasalardaki artan jeopolitik risklerin kısa vadeli enflasyon üzerinde baskı yaratma ihtimali bulunsa da, temel mal ve hizmet fiyatlarındaki ılımlı seyir kurumun para politikası kararlarında dengeleyici bir rol üstleniyor. Fiyat istikrarı tam olarak tesis edilene kadar mevcut sıkı duruşun talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden enflasyonla mücadeleyi sürdüreceği öngörülüyor.

Kurulun faiz kararlarını enflasyonun ana eğilimi ve piyasa beklentilerini dikkate alarak son derece ihtiyatlı bir yaklaşımla aldığı ifade edildi. Sürdürülebilir büyümenin temel şartının fiyat istikrarı olduğunu hatırlatan Karahan, bu hedefe ulaşılmasının kalıcı ve genele yayılan bir refah artışı sağlayacağını sözlerine ekledi.