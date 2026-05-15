Rusya Federal İstatistik Servisi (Rosstat) tarafından yayımlanan öncü verilere göre, Rusya Gayri Safi Yurt İçi Hasılası (GSYH) 2026 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,2 oranında geriledi. Bu küçülme, ülke ekonomisinde 2023 yılının ilk çeyreğinde kaydedilen yüzde 0,8'lik daralmanın ardından son üç yılda görülen ilk eksi büyüme olarak kayıtlara geçti.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, söz konusu dönem için daha önce yüzde 0,3 seviyesinde bir daralma tahmini paylaşmıştı. Açıklanan resmi veriler, ekonomik yavaşlamanın bakanlık beklentilerine kıyasla daha sınırlı kaldığını gösterdi.

AYLIK BAZDA MART AYINDA TOPARLANMA

Bakanlığın aylık bazda yayımladığı ekonomik aktivite raporları, yılın ilk iki ayındaki düşüş ivmesinin bahar aylarında tersine döndüğüne işaret ediyor. Ülkede GSYH ocak ayında yüzde 1,8, şubat ayında ise yüzde 1,1 oranında azalırken, mart ayında yüzde 1,8'lik bir artış ivmesi yakaladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ekonomideki son gelişmeleri değerlendirdiği toplantıda mart ayındaki bu yükselişe dikkat çekti. Putin, sürece ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Başlayan olumlu dinamiğin güçlenmesi, daha fazla sektör ve alanı kapsaması yani ekonomik büyümenin daha sağlam ve sürdürülebilir hale gelmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

DARALMANIN ARKASINDAKİ TEMEL ETKEN NE?

Son iki yıldır küresel ve bölgesel dinamiklerin etkisiyle hızla yükselen enflasyon, Rusya ekonomisindeki daralmanın ana nedeni olarak öne çıkıyor. Rus hükümeti ve Rusya Merkez Bankası, fiyat artışlarını kontrol altına almak ve ekonomideki aşırı ısınmayı soğutmak amacıyla bir süredir sıkılaştırıcı adımlar atıyor. Uygulanan bu para ve maliye politikalarının sonucu olarak üretimde ve iç talepte planlı bir yavaşlama süreci yaşanıyor.