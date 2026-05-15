Antalya'nın Elmalı ilçesi Yeni Mahalle mevkiinde inşa edilecek yeni sağlık donatıları için resmi adımlar atıldı. Bölge halkına hizmet verecek 3 hekimli Aile Sağlığı Merkezi ve Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) projesi için kurumlar arası iş birliği protokolü imzalandı.

Antalya Valiliği Hükümet Konağı'nda gerçekleştirilen imza töreni, kent protokolünü bir araya getirdi. Aktarılan bilgilere göre törene Antalya Valisi Hulusi Şahin, Elmalı Kaymakamı Faruk Erdem, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Yusuf Hacısüleyman katılım sağladı.

TESİSLER NEREDE HİZMET VERECEK?

Yeni sağlık birimlerinin konumlandırılacağı alan da netleşti. Kurumların ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında, bahsi geçen merkezler ATSO

Elmalı Eğitim ve Sağlık Merkezi binasının zemin ile ikinci katında faaliyet gösterecek. İnşaat ve düzenleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından, her iki tesis de işletilmek ve vatandaşın kullanımına sunulmak üzere Antalya İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerine devredilecek.

KETEM BÖLGE İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Sağlık Bakanlığı standartlarında hizmet veren KETEM'ler, toplumda sık görülen kanser türlerinde ücretsiz erken tarama programları yürütüyor. Elmalı'ya kazandırılan bu yeni merkezin faaliyete geçmesiyle birlikte, bölge sakinlerinin erken teşhis olanaklarına erişimi kolaylaşacak ve koruyucu sağlık hizmetleri ilçe genelinde daha yaygın hale gelecek.