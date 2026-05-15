Türk sinemasının 77 yaşındaki usta oyuncusu Kadir İnanır, dün gece saatlerinde rahatsızlanması üzerine İstanbul Beşiktaş'ta bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Yakınlarının durumu fark etmesiyle hastaneye götürülen sanatçı, yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun bakım servisine alındı.

Edinilen bilgilere göre, doktorların detaylı tetkikleri sonrası İnanır'ın yoğun bakımda tedavisine başlandığı bildirildi. Usta oyuncunun sağlık durumu tıbbi ekiplerce anlık olarak takip edilirken, hastane yönetiminden güncel duruma ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

GEÇTİĞİMİZ YIL NELER YAŞANMIŞTI?

Kadir İnanır, 24 Mart 2024 tarihinde beynine pıhtı atması tanısıyla hastaneye yatırılmış ve uzun bir yoğun bakım süreci geçirmişti. Aylar süren hastane ve taburcu sürecinin ardından akciğer enfeksiyonu sebebiyle tekrar tıbbi gözetim altına alınan sanatçı, yaklaşık bir yıldır kapsamlı bir fizik tedavi sürecindeydi.

SON GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Fizik tedavi süreci devam eden İnanır, son dönemde zaman zaman yakın dostlarıyla bir araya geliyordu. Geçtiğimiz günlerde meslektaşı Coşkun Sabah'ın gerçekleştirdiği ziyaret sonrası paylaşılan fotoğraflarda, aylar sonra ilk kez görüntülenen İnanır'ın kilo verdiği ve yorgun olduğu kamuoyuna yansımıştı.