TBMM

Başkanı Numan Kurtulmuş, Bursa Uludağ Üniversitesi'nde düzenlenen 'Küresel Adalet Arayışı' konferansında dünya genelindeki gelir eşitsizliği ve uluslararası sistemin krizleri üzerine kapsamlı açıklamalarda bulundu. Konferansa Bursa Valisi Erol Ayyıldız, TBMM

Sanayi Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, milletvekilleri, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katılım gösterdi. Aktarılan bilgilere göre Kurtulmuş, içinden geçilen zorlu süreçte insanlığın en temel ihtiyacının adalet olduğunu ve Türkiye'nin bu küresel arayışa öncülük etmesi gerektiğini vurguladı.

VAHŞİ KAPİTALİZM VE GELİR ADALETSİZLİĞİ

Dünya genelindeki ekonomik uçurumun ulaştığı boyuta dair istatistikler paylaşan Kurtulmuş, küresel nüfusun en zengin yüzde 1'lik kesiminin toplam servetin yüzde 50'sini elinde tuttuğunu belirtti. Yaklaşık 8 milyarlık dünya nüfusunun yüzde 10'una denk gelen 800 milyon insanın mutlak yoksulluk içinde yaşadığını hatırlatan Kurtulmuş, bu tablonun tarihin hiçbir döneminde görülmediğini ifade etti. İklim krizleri ve savaşların bu eşitsizliği daha da derinleştirdiğini aktaran Kurtulmuş, Amerika, İsrail ve İran hattındaki gerilimler üzerinden sermaye piyasalarında milyarlarca dolar kazanç sağlayan vahşi kapitalizm unsurlarının sorgulanması gerektiğine dikkat çekti.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİNE YÖNELİK ELEŞTİRİLER NELER?

Küresel krizler karşısında mevcut uluslararası kurumların yetersiz kaldığını savunan Kurtulmuş, Birleşmiş Milletler'in savaşları durdurma ve barışı tesis etme konusunda tamamen işlevsizleştiğini dile getirdi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in dahi Refah Sınır Kapısı'ndan geçişine izin verilmediği bir sistemin dünyadaki haksızlıklara çözüm üretemeyeceğini belirten Kurtulmuş, kurumun Gazze'de yaşanan insanlık dramı karşısında somut bir yaptırım uygulayamadığının altını çizdi.

LAMİNE YAMAL'IN FİLİSTİN DESTEĞİNE ÖZEL TEBRİK

Küresel vicdanın her şeye rağmen tepkisini ortaya koyduğunu belirten Kurtulmuş, İspanyol ekibi Barcelona'nın şampiyonluk kutlamalarında Filistin bayrağı açan futbolcu Lamine Yamal'ı örnek gösterdi. Yamal'ın mazlumların yanında durarak insanlık için bir şeref meselesine imza attığını söyleyen Kurtulmuş, siyonist lobilerin olası baskılarına, kulüplerdeki sözleşme iptali tehditlerine ve kariyer engellemelerine rağmen bu tür vicdani duruşların güçlenerek devam edeceğini vurguladı.