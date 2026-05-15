Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Yıldız, BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye konulu oturumunda Ankara'nın bölgedeki yaklaşımlarını paylaştı. Yıldız, Suriye'de istikrarı bozan temel unsurlardan birinin İsrail'in askeri eylemleri olduğunu belirterek, Tel Aviv yönetimine işgali sonlandırma çağrısı yaptı.

Toplantıda yapılan resmi açıklamaya göre, İsrail'in son 1,5 yıldır Suriye topraklarında yürüttüğü faaliyetlerin bölge güvenliğini tehdit ettiği vurgulandı. Şam yönetiminin 1974 tarihli Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'na sadık kalmasının Türkiye tarafından takdirle karşılandığı aktarıldı. Yıldız, İsrail'in de gerilimi artıracak adımlardan kaçınarak bu anlaşmaya gecikmeksizin uyması gerektiğini bildirdi.

1974 ANLAŞMASI NEDEN ÖNEMLİ?

Tarihi arka plana bakıldığında, 1974

Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması, 1973 yılındaki savaşın ardından Golan Tepeleri'nde Suriye ve İsrail güçleri arasında bir tampon bölge oluşturulmasını ve çatışmazlığı güvence altına almayı amaçlıyor. Türkiye'nin BMGK'daki bu hatırlatması, bölgede artan tansiyonun uluslararası hukuk zemini üzerinden düşürülmesi hedefini taşıyor.

KUZEYDOĞU SURİYE VE ENTEGRASYON VURGUSU

Oturumda Suriye'nin kuzeydoğusundaki duruma da değinen Büyükelçi Yıldız, bölgedeki entegrasyon sürecinin kesintisiz tamamlanmasının ülkenin toprak bütünlüğü için kritik olduğunu açıkladı. Birleşik bir Suriye'nin idare, yargı ve ordusunda ikili yapılara yer olamayacağının altı çizildi. Ayrıca, Beşşar Esed rejimi dönemindeki ağır insan hakları ihlallerinin sorumlularının yargılanmasının adalet için önemli bir adım olduğu ifade edildi.

KÜRESEL TİCARET İÇİN SURİYE KÖPRÜSÜ

Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklıkların küresel enerji ve ulaştırma hatlarında yarattığı krizlere dikkat çekilen toplantıda, istikrarlı bir Suriye'nin Avrupa, Türkiye ve Orta Doğu'yu birbirine bağlayan stratejik bir köprü olabileceği duyuruldu. Türkiye'nin, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) başta olmak üzere uluslararası kuruluşlarla koordinasyon içinde Suriye halkına yönelik insani yardım faaliyetlerini sürdüreceği aktarıldı.