Yatırım araçlarının haftalık performans verilerine göre, geride bıraktığımız hafta hem pay piyasalarında hem de değerli metallerde belirgin bir düşüş eğilimi hakimdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 15.204,92 ve en düşük 14.265,67 puan seviyelerini test etti. Haftanın kapanışı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 4,61 değer kaybıyla 14.367,60 puan seviyesinden gerçekleşti.

ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ

Kapalıçarşı piyasa verilerine göre, altın yatırımcıları da haftayı kayıpla tamamladı. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı haftalık bazda yüzde 4,16 oranında azalarak 6.630 liraya geriledi. Geçtiğimiz hafta sonu 11.588 lira üzerinden işlem gören çeyrek altının satış fiyatı ise yine yüzde 4,16'lık bir düşüşle 11.105 lira seviyesine indi. Cumhuriyet altınının satış fiyatında da yüzde 4,14 oranında geri çekilme yaşandı ve fiyat 44.671 lira olarak kaydedildi.

PİYASALARDAKİ GENEL EĞİLİM NE YÖNDE?

Açıklanan rakamlar, yatırım araçlarının genelinde eş zamanlı bir düzeltme hareketine işaret ediyor. Hem hisse senedi piyasasının hem de geleneksel olarak güvenli liman kabul edilen altının aynı hafta içinde yüzde 4'ün üzerinde değer kaybetmesi, piyasalardaki genel dalgalanmanın istatistiksel yansıması olarak öne çıkıyor.