Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde çocukların ve gençlerin yaz tatillerini verimli geçirmeleri amacıyla düzenlenen sanat kursları yoğun katılımla devam ediyor. Yerel kaynaklardan aktarılan bilgilere göre, Değirmenönü Kurs Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitimlerde en büyük ilgiyi gitar dersleri görüyor.

Merkezde müzik eğitimlerinin yanı sıra gençlerin sosyal becerilerini destekleyen farklı programlar da bulunuyor. Bateri, bağlama, ukulele, solfej, Türk Halk Müziği Çocuk Korosu ve Çok Sesli Çocuk Korosu gibi müzikal alanların dışında, halk oyunları ve yaratıcı drama dersleri de veriliyor.

4 FARKLI BRANŞTA EĞİTİM

Yaz döneminde gitar öğrenmek isteyen kursiyerler, kendi müzikal ilgilerine göre dört farklı türden birini seçebiliyor. Merkezde şu an klasik gitarda 46, elektro gitarda 30, akustik ve bas gitarda ise 17'şer olmak üzere toplam 110 öğrenci eğitim görüyor.

Ders programı kapsamında öğrencilere enstrümanın doğru tutuş pozisyonları, temel nota bilgisi, ritim ve akor çalışmaları uygulamalı olarak aktarılıyor. Klasik gitar dersleri temel teknik altyapıyı oluştururken, akustik gitarda solo ve eşlik pratikleri yapılıyor. Elektro gitarda modern müzik teknikleri, bas gitarda ise armoni ve ritim yapısını güçlendiren çalım yöntemleri öğretiliyor.

ERKEN YAŞTA MÜZİK EĞİTİMİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Uzmanlara göre, çocukluk ve ilk gençlik yıllarında alınan enstrüman eğitimleri sadece sanatsal becerileri değil, bilişsel gelişimi de doğrudan destekliyor. Düzenli gitar çalmak, ince motor becerilerini geliştirirken çocukların odaklanma sürelerini uzatıyor ve disiplinli çalışma alışkanlığı kazandırıyor. Değirmenönü Kurs Merkezi'ndeki bu tür toplu eğitimler, aynı zamanda gençlerin birlikte üretme ve kendilerini ifade etme yeteneklerini güçlendirerek sosyal gelişimlerine katkı sağlıyor.