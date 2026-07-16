Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan 2024 yılı verileri, üniversite mezunlarının iş gücü piyasasındaki ortalama kazanç durumlarını ortaya koydu. Açıklanan rapora göre, mezunlarına en yüksek gelir imkanı sunan 35 lisans programı belirlendi.

Araştırma sonuçları, teknik uzmanlık ve ileri teknoloji gerektiren alanların maaş getirisi açısından zirvede yer aldığını gösteriyor. Kazanç düzeyleri ve istihdam avantajları dikkate alınarak hazırlanan listenin ilk sırasında pilotaj bölümü bulunuyor.

Havacılık sektörünün ardından en yüksek geliri sağlayan diğer alanlar ise matematik mühendisliği ve uzay mühendisliği olarak sıralandı. Veriler, dijitalleşme ve mühendislik disiplinlerinin iş dünyasındaki artan değerini istatistiksel olarak doğruluyor.

GELECEĞİN MESLEKLERİNDE KAZANÇ DURUMU NASIL?

Uzmanlar, matematik ve uzay mühendisliği gibi bölümlerin üst sıralarda yer almasını, veri analitiği, yapay zeka ve havacılık sanayisindeki küresel büyüme eğilimiyle ilişkilendiriyor. Bu alanlardan mezun olan adaylar, hem ulusal hem de uluslararası piyasalarda spesifik bilgi birikimleri sayesinde standart ücretlerin çok üzerinde başlangıç maaşları talep edebiliyor.

TÜİK'in paylaştığı gelir endeksi, üniversite tercihi yapacak adaylar ve kariyer planlaması yapan profesyoneller için güncel bir rehber niteliği taşıyor. İş gücü piyasasındaki nitelikli personel açığı, söz konusu mesleklerin uzun vadede de avantajını koruyacağına işaret ediyor.