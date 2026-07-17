Meclis gündemine gelen yeni yasa teklifi, otomobil piyasasında vergilendirme sistemini değiştiriyor. Akşam gazetesinin aktardığı habere göre, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu'nda yapılacak değişiklikle araçların çekiş özellikleri vergi dilimini etkileyen bir standart haline gelecek.

Mevcut yasal düzenlemede Cumhurbaşkanı'nın ÖTV oranlarını belirleme yetkisi, motor silindir hacmi üzerinden şekilleniyordu. Hazırlanan yeni kanun teklifiyle ilgili maddeye motor silindir hacmi ibaresinden sonra gelmek üzere çekiş sistemi ifadesi de eklendi.

FARKLI ORANLAR UYGULANABİLECEK

Bu yasal adımın ardından ilerleyen süreçte 4x4, 4x2, önden çekişli veya arkadan itişli otomobiller için farklı ÖTV oranları belirlenebilmesinin önü açıldı. Kanun teklifinin gerekçesinde, vergi sistemine esneklik kazandırılması ve araçların teknik özelliklerinin vergilendirme süreçlerine dahil edilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

OTOMOBİL FİYATLARINA NASIL YANSIYACAK?

Mevcut sistemde aynı motor hacmine ve vergisiz fiyata sahip iki araç aynı ÖTV dilimine girerek vergilendiriliyordu. Düzenlemenin yasalaşması ve uygulanmaya başlaması halinde, örneğin 1.6 litre motor hacmine sahip dört tekerlekten çekişli bir SUV modelin vergisi, aynı motor hacmindeki önden çekişli standart bir modele göre daha farklı bir oranda hesaplanabilecek.

Otomotiv sektörü temsilcileri ve tüketiciler, kanunun yasalaşmasının ardından yayımlanacak olası yeni ÖTV matrah ve oranlarını yakından takip ediyor. Çekiş sistemine dayalı uygulamanın özellikle arazi araçları ve üst segment otomobil fiyatlarında yeni bir fiyatlandırma dinamiği yaratması bekleniyor.