MTD Studio, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla sosyal sorumluluk odaklı bir projeye imza atıyor. Seslendirme, dublaj, diksiyon ve etkili iletişim eğitimleriyle faaliyet gösteren stüdyo, özel gereksinimli bireylere yönelik "Engelsiz Duyumsama ve Ses Atölyesi" düzenleyecek.

Tamamen ücretsiz gerçekleştirilecek etkinlikte Down sendromlu, otizmli, görme engelli ve fiziksel engelli bireyler bir araya gelecek. Gün boyu sürecek atölyede katılımcılar; nefes teknikleri, ses kullanımı, artikülasyon, beden dili, duygu aktarımı ve melodik okuma üzerine uygulamalı eğitim alacak.

Amaç sosyal katılımı artırmak

Atölye, MTD Studio Kurucusu ve Eğitmeni Mert Talat Dilekçioğlu tarafından yürütülecek. Projenin temel hedefleri arasında özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama daha aktif katılım sağlamaları, özgüven kazanmaları ve sanat aracılığıyla kendilerini ifade edebilmeleri yer alıyor.

Dilekçioğlu, etkinliğe ilişkin yaptığı değerlendirmede 24 Temmuz'un ifade özgürlüğünün simgesi olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"24 Temmuz, ifade özgürlüğünün ve düşüncenin özgürce dile getirilebilmesinin simgesidir. Biz de bu anlamlı günde, sesi çoğu zaman yeterince duyulmayan bireylerimizin kendi seslerini özgürce keşfedebilecekleri bir alan oluşturmak istedik. Çünkü inanıyoruz ki her insanın anlatacak bir hikâyesi, her sesin kendine özgü bir değeri vardır. Sanat; engelleri değil, insanı görür. Bu atölye de tam olarak bunun bir yansımasıdır."

Katılım 8 kişiyle sınırlı

Yetkililer, eğitim sürecinde her katılımcıyla birebir ilgilenebilmek amacıyla kontenjanın maksimum 8 kişi ile sınırlandırıldığını belirtti. Atölye boyunca katılımcıların bireysel gelişimlerine yönelik geri bildirimler de sunulacak.

MTD Studio, bu projeyle yalnızca eğitim vermeyi değil, aynı zamanda özel gereksinimli bireylerin toplumda daha görünür olmasına katkı sağlamayı ve sanatın kapsayıcı gücüne dikkat çekmeyi hedefliyor.

Etkinlik bilgileri

Etkinlik: Engelsiz Duyumsama ve Ses Atölyesi

Engelsiz Duyumsama ve Ses Atölyesi Tarih: 24 Temmuz 2026

24 Temmuz 2026 Yer: MTD Studio, Meşrutiyet Mah. Selanik 1 Caddesi No: 50/3, Çankaya / Ankara

MTD Studio, Meşrutiyet Mah. Selanik 1 Caddesi No: 50/3, Çankaya / Ankara Katılım: Ücretsiz (Özel gereksinimli bireylere yöneliktir.)

Ücretsiz (Özel gereksinimli bireylere yöneliktir.) Kontenjan: 8 kişi

Başvuru ve bilgi için MTD Studio'nun @studyomtd Instagram hesabı veya 0545 438 07 45 numaralı telefon üzerinden iletişime geçilebileceği bildirildi.

Etkinliğin basın mensuplarına açık olacağı, gazetecilerin programı takip edebileceği, görüntü alabileceği ve katılımcılarla röportaj yapabileceği de açıklandı.