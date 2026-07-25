Küresel turizmde pandemi sonrası toparlanma süreci, ülkelerin ziyaretçi performanslarını yeniden şekillendirdi. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) verileri baz alınarak yapılan analize göre, 2019 ile 2025 yılları arasında turist sayısını artırmayı başaran ülkeler netleşti. Bu süreçte Türkiye, pandemi öncesindeki uluslararası ziyaretçi rakamlarının üzerine çıkarak dikkati çeken ülkelerden biri oldu.

ORTA DOĞU YÜKSELİŞTE, LİDER SUUDİ ARABİSTAN

Kapsamlı altyapı yatırımları ve yeni destinasyon stratejileri, küresel turizm ekseninde Orta Doğu ile Kuzey Afrika'yı avantajlı konuma taşıdı. Uluslararası ziyaretçi sayısını en çok artıran ülke Suudi Arabistan olarak kayıtlara geçti. Avrupa kıtasında ise Norveç, Sırbistan ve Danimarka büyümede ilk 10 içerisine girerken; Fransa, İspanya ve Portekiz de 2019 seviyesini aşan aktörler arasında yer buldu.

HANGİ ÜLKELER TOPARLANAMADI?

Turizmde kazananlar listesi genişlerken, bazı bölgelerde daralma devam ediyor. İsrail, İrlanda ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) gibi ülkeler henüz pandemi öncesindeki ziyaretçi hacmine ulaşamadı. Analizin aktardığına göre, özellikle jeopolitik gerilimler, güvenlik sorunları ve bölgesel çatışmalar, belirli destinasyonlardaki uluslararası turist trafiğini doğrudan aşağı çekmeyi sürdürüyor.