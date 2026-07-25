Küresel konut piyasasında fiyatlar ile hane halkı gelirleri arasındaki uçurum büyürken, Türkiye'nin konut erişilebilirlik verileri belli oldu. UN-Habitat Dünya Kentler Raporu 2026 verilerini temel alan Visual Capitalist analizine göre, Türkiye'de ortalama bir hanenin ev sahibi olabilmesi için 12,6 yıllık gelirini biriktirmesi gerekiyor.

Araştırma, dünya genelindeki 183 ülkeyi kapsıyor. Açıklanan verilere göre Türkiye, 12,6 yıllık oranla erişilebilirlik listesinin 136'ncı sırasında bulunuyor.

GELİŞMİŞ ÜLKELERDE ERİŞİM ZORLAŞIYOR MU?

Raporda aktarılan detaylara göre, yüksek gelir seviyesine sahip gelişmiş ekonomilerde konut fiyatları, maaş artış oranlarını geride bırakıyor. Bu durum, gelir düzeyi yüksek ülkelerde bile ev sahibi olmayı giderek zorlaştırıyor. Türkiye ise konut erişilebilirliği bağlamında listenin alt sıralarında kalarak söz konusu gelişmiş ülkelere kıyasla istatistiksel olarak daha avantajlı bir konumda gösteriliyor.

FİYAT VE GELİR ORANI NE ANLAMA GELİYOR?

Çalışmada kullanılan temel gösterge, ortalama bir konut fiyatının, ortalama yıllık hane gelirine bölünmesiyle hesaplanıyor. Ortaya çıkan katsayının yüksek olması konut edinmenin zorlaştığını, düşük olması ise erişilebilirliğin arttığını ifade ediyor. Türkiye'nin 183 ülke arasında 136'ncı sırada yer alması, 135 ülkede ev sahibi olmak için 12,6 yıldan çok daha uzun bir süre gelir biriktirilmesi gerektiği anlamına geliyor.