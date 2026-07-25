Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, ülke genelinde zaman zaman gündeme getirilen "bölgesel asgari ücret" formülüne işçi konfederasyonlarından sert itiraz geldi. Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş) Başkanı Mahmut Arslan ve DİSK

Başkanı Arzu Çerkezoğlu, bu olası değişikliğin çalışanların gelirlerinde ciddi kayıplara yol açacağını açıkladı.

BÖLGESEL ASGARİ ÜCRET NASIL İSTİSMAR EDİLEBİLİR?

Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, işverenlerin bölgesel asgari ücreti Doğu ve Güneydoğu illerinde daha düşük maliyetle istihdam sağlamak bahanesiyle savunduğunu belirtti. Arslan'a göre, sistemin yasalaşması durumunda şirketler, merkezlerini asgari ücretin en düşük belirlendiği illere taşıma yoluna gidecek. Bu senaryoda, fiilen İstanbul'da görev yapan bir işçinin dahi, resmiyette şirket merkezi Hakkari'de göründüğü için en düşük ücret tarifesine mahkum edilebileceği öne sürüldü. Arslan, arka plandaki asıl niyetin tüm işçilerin maaş ortalamasını aşağı çekmek olduğunu vurguladı.

KOMİSYON YAPISINDA DEĞİŞİKLİK TALEBİ

İlerleyen yıllardaki olası hak kayıplarının önüne geçilmesi gerektiğini ifade eden Arslan, 2027 yılı asgari ücretinin düşük belirlenmemesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun mevcut yapısının değiştirilmesi ve şimdiden harekete geçilmesi gerektiğini bildirdi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan DİSK

Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise asgari ücretlilerin halihazırda açlık sınırının altında bir yaşama itildiğine dikkat çekti. Çerkezoğlu, işçilerin işverenlerden daha fazla vergi ödediği mevcut ekonomik tabloda, bölgesel asgari ücret gibi düzenlemelerin sorunları çözmeyeceğini ve mevcut taban maaşları daha da aşağı çekeceğini duyurdu.

BÖLGESEL ASGARİ ÜCRET UYGULAMASI NEDİR?

Ekonomi çevrelerinde belirli dönemlerde tartışmaya açılan bölgesel asgari ücret, illerin veya coğrafi bölgelerin ekonomik gelişmişlik düzeyine ve yaşam maliyetlerine göre farklı taban maaşların belirlenmesini öngörüyor. İşveren temsilcileri bu sistemin Anadolu'da istihdamı ve yatırımı teşvik edeceğini savunurken, sendikalar söz konusu uygulamanın yasal boşluklar yaratarak büyükşehirlerdeki işçilerin gelirlerini düşürmek için kullanılacağından endişe ediyor.