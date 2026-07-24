Korkuteli ilçesinde vatandaşlar ve öğrenciler, yaz tatilini kişisel gelişim fırsatına çeviriyor. Sevim Cevat Soyiç Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen yaz kurslarına katılım oranının oldukça yüksek olduğu bildirildi. Açılan kurslar, katılımcılara yeni beceriler kazandırmanın yanı sıra sosyalleşme imkanı da sunuyor.

Merkez Müdürü Hasan Karatoprak'ın yaptığı açıklamaya göre, hem akademik ve zihinsel gelişimi destekleyen eğitimler hem de sanatsal ve sportif faaliyetler bölge halkının yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Karatoprak, öğrencilerin tatil dönemlerini nitelikli aktivitelerle değerlendirmesinin ve yeni dostluklar kurmasının kurum olarak kendilerini son derece mutlu ettiğini aktardı.

YAZ KURSLARI NEDEN ÖNEMLİ?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren halk eğitim merkezleri, her yaş grubundan vatandaşa ücretsiz eğitim imkanı sağlayarak yaşam boyu öğrenmeyi destekliyor. Özellikle uzun tatil dönemlerinde açılan bu kurslar, öğrencilerin okul dışı zamanlarını verimli geçirmelerini sağlarken, yetişkinlerin de mesleki veya hobi odaklı yetkinliklerini artırmalarına zemin hazırlıyor. Korkuteli'ndeki eğitim programlarının yaz boyunca devam edeceği belirtiliyor.