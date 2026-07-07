Alanya'da meydana gelen aile içi şiddet olayı mahallede kısa süreli paniğe neden oldu. İddiaya göre ailesiyle aynı evde yaşayan 25 yaşındaki A.E., henüz belirlenemeyen bir nedenle annesi T.E. (50) ve babası S.E. (59) ile tartışmaya başladı.

Komşuların ihbarı üzerine polis sevk edildi

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine A.E.'nin anne ve babasına fiziksel şiddet uyguladığı öne sürüldü. Evden gelen bağrışma ve yardım seslerini duyan komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, şüpheli A.E.'yi gözaltına aldı.

Mahkeme tutuklama kararı verdi

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Alanya Adliyesi'ne sevk edilen A.E., savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

Hakimlik, şüphelinin "ailesine kötü muamele ve şiddet" suçlaması kapsamında tutuklanmasına karar verdi. A.E., işlemlerinin ardından Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan adli soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.