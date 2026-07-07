Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan güncel eğitim verileri, Antalya'nın temel eğitim göstergelerinde ülke genelini geride bıraktığını ortaya koydu. Açıklanan istatistiklere göre kentte okuryazarlık düzeyi yüzde 99 bandını aşarken, öğretmen ve derslik başına düşen öğrenci sayılarında da pozitif bir tablo çizildi.

OKURYAZARLIK ORANI YÜZDE 99'U GEÇTİ

TÜİK'in aktardığına göre, Antalya genelinde 6 yaş ve üzeri nüfusun okuryazarlık oranı istikrarlı bir artış gösterdi. 2023 yılında yüzde 98,95 olan bu oran, 2024'te yüzde 98,99'a, 2025'te ise yüzde 99,04'e ulaştı. Yüzde 97,85 olan Türkiye ortalamasını belirgin şekilde aşan Antalya, komşu illeri de geride bıraktı. Aynı periyotta okuryazarlık oranı Isparta'da yüzde 98,17, Burdur'da ise yüzde 98,35 olarak kayıtlara geçti.

DERSLİK VE ÖĞRETMEN BAŞINA KAÇ ÖĞRENCİ DÜŞÜYOR?

2024 yılı verileri, kentteki okul altyapısının mevcut öğrenci yükünü karşılamadaki durumunu da netleştirdi. Antalya'da ilköğretimde derslik başına 22, ortaöğretimde ise 20 öğrenci düşüyor. Türkiye genelinde ilköğretimde bu sayının 23, ortaöğretimde 20 olduğu açıklandı. Batı Akdeniz'in diğer illerinden Isparta'da derslik başına öğrenci sayısı ilköğretimde 16, ortaöğretimde 17 hesaplanırken; Burdur'da bu rakamlar sırasıyla 17 ve 15 oldu.

Öğretmen başına düşen öğrenci sayılarında da Antalya'nın avantajlı konumu sürüyor. İlkokulda 16, ortaokulda 13 ve lisede 10 öğrenciye bir öğretmen düşen kent, sırasıyla 18, 13 ve 11 olan Türkiye ortalamasının altında kalarak daha elverişli bir eğitim ortamı sundu.

LİSE KADEMESİNDE OKULLAŞMA ORANI YÜKSELDİ

Net okullaşma oranları incelendiğinde, Antalya'da ilkokul düzeyinde yüzde 93,72, ortaokulda yüzde 88,9 ve lisede yüzde 84,96 seviyelerine ulaşıldı. Ülke genelinde ilkokul okullaşma oranı yüzde 95,43, ortaokul yüzde 89,1 ve lise yüzde 82,85 olarak duyuruldu. Antalya, özellikle lise kademesinde ulusal ortalamanın üzerine çıkmasıyla öne çıktı.

BU VERİLER BÖLGE İÇİN NE İFADE EDİYOR?

Sürekli göç alan ve nüfusu hızla artan Antalya ile Alanya gibi büyük ilçelerinde, eğitim altyapısının Türkiye ortalamasının üzerinde kalması kritik bir başarı olarak değerlendiriliyor. Turizm ve tarım odaklı yoğun iç göçe rağmen, derslik ile öğretmen sayılarının artan nüfusla orantılı şekilde büyümesi, bölgedeki eğitim kalitesinin sürdürülebilirliği açısından kamuoyunda yakından takip ediliyor.