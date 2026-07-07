Alanya'da 5 Temmuz gecesi Avsallar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Yangının ardından çalışma başlatan jandarma ekipleri, olayın sabotaj ihtimali de dahil olmak üzere tüm yönleriyle araştırıldığını açıkladı.

Şüpheli Aksu'da yakalandı

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile İncekum Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, olay yerinde yapılan teknik ve fiziki incelemelerin ardından şüphelinin kimliğini belirledi.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda 33 yaşındaki Ö.D.'nin Antalya'nın Aksu ilçesinde bulunduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için İncekum Jandarma Karakol Komutanlığı'na götürüldü.

Mahkemeden tutuklama kararı

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Ö.D., savcılık sorgusunun ardından "kasten orman yakma" suçlamasıyla nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme, şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Cezaevine gönderilen zanlı hakkında yürütülen adli sürecin devam ettiği bildirildi.

Soruşturma sürüyor

Yetkililer, Avsallar Mahallesi'ndeki orman yangınının çıkış nedenine ilişkin soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü belirtti. Olayla ilgili teknik incelemeler ve delil toplama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.