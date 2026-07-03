Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, il içi isteğe bağlı yer değiştirme sürecinde ataması gerçekleştirilemeyen öğretmenler, talepleri doğrultusunda ilk iki tercih ettikleri eğitim kurumları için hizmet puanı üstünlüğü esas alınarak sıralamaya alındı.

Sıralama yapılırken hizmet puanlarının eşit olması halinde öncelik, öğretmenlik hizmet süresi daha fazla olan öğretmene verildi. Hizmet süresinin de eşit çıkması durumunda ise mesleğe daha erken başlayan öğretmen öncelikli olarak değerlendirildi.

Tüm bu kriterlere rağmen eşitliğin bozulmaması halinde ise atama sırası bilgisayar kurası ile belirlendi.

MEB, il içi isteğe bağlı yer değiştirme kapsamında sıra kaydı talebinde bulunan öğretmenlerin sonuçlarını erişime açarken, öğretmenler sonuçlarını Bakanlığın ilgili sistemi üzerinden görüntüleyebiliyor.