2026 YKS ek tercih sürecinin tamamlanmasının ardından üniversite adaylarının gözü ek yerleştirme sonuçlarına çevrildi. Boş kalan ve kayıt yapılmaması nedeniyle yeniden açılan kontenjanlar için tercih yapan adaylar, sonuçların ne zaman ilan edileceğini araştırıyor.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

25 Eylül 2026 itibarıyla YKS ek tercih sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından sonuçların erişime açılacağı tarihe ilişkin resmi duyuru bekleniyor.

Sonuçların kısa süre içerisinde, en geç 28 Eylül Pazartesi günü açıklanması bekleniyor. Ancak bu tarih ÖSYM tarafından henüz kesin olarak duyurulmadı.

SONUÇLAR NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

ÖSYM’nin sonuçları açıklamasının ardından adaylar ek yerleştirme sonuçlarını kurumun sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sorgulayabilecek.

Adaylar yerleştikleri üniversite ve programa ilişkin bilgileri sonuç ekranından görüntüleyebilecek.

KAYIT SÜRECİ BAŞLAYACAK

Ek yerleştirme sonucunda bir üniversite programına yerleşen adaylar için sonuçların ardından kayıt dönemi başlayacak. Öğrenciler, açıklanacak takvim doğrultusunda elektronik kayıt veya ilgili üniversitelerin öğrenci işleri birimleri aracılığıyla işlemlerini tamamlayabilecek.

KYK EK YURT BAŞVURULARI DA BEKLENİYOR

YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversiteye yeni yerleşen öğrenciler için KYK ek yurt başvurularının da gündeme gelmesi bekleniyor.

Ek kontenjanla üniversiteye yerleşen öğrencilerin yanı sıra yatay ve dikey geçiş, özel yetenek ve lisansüstü eğitim gibi farklı gruplara yönelik ek yurt başvurularının e-Devlet üzerinden alınması bekleniyor.