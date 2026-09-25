Antalya Ekspres'in aktardığına göre, Alanya'nın Oba Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında ciddi bir trafik kazası meydana geldi. Gazipaşa istikametine doğru seyir halinde olan S.B. idaresindeki 06 BPA 686 plakalı otomobil kontrolden çıktı.

Araç ilk olarak yolun karşısına geçmeye çalışan yaya Ö.D.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle duramayan otomobil, daha sonra F.K. ve B.A.K. çiftinin beklemekte olduğu otobüs durağına dalarak durabildi.

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine kaza yerine hızlıca sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralanan Ö.D., F.K. ve B.A.K. ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan, otomobilin ilk çarptığı yaya olan Ö.D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Kaza sonrası araç çekici yardımıyla bölgeden kaldırılırken, sürücü S.B. ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

KAZANIN ARDINDAN SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Kaza mahallindeki incelemelerin tamamlanmasıyla birlikte ulaşım normale döndü. Emniyet birimlerinin hazırlayacağı kaza tespit tutanağı ve sürücünün karakoldaki ifadesi doğrultusunda olayla ilgili adli sürecin netleşmesi bekleniyor.