Alanya’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Almanya uyruklu F.K. (45), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayın Konaklı Mahallesi’nde bulunan bir parkta meydana geldiği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre Almanya’dan Alanya’ya tatile geldiği belirtilen F.K., parkta bulunduğu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik hakaret içerdiği ileri sürülen ifadeler kullandı. Şüphelinin olay sırasında alkollü olduğu öne sürülürken, çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine Konaklı Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede çalışma başlattı.

JANDARMA ŞÜPHELİYİ GÖZALTINA ALDI

İhbarın ardından bölgede araştırma yapan jandarma ekipleri F.K.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlaması kapsamında tutuklandı. F.K., kararın ardından Alanya L Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

CUMHURBAŞKANINA HAKARET SUÇU TCK'DA AYRI DÜZENLENİYOR

“Cumhurbaşkanına hakaret” suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 299. maddesinde özel olarak düzenleniyor. Mevcut düzenlemeye göre Cumhurbaşkanına hakaret eden kişi hakkında bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Fiilin alenen işlenmesi durumunda ise verilecek cezanın altıda biri oranında artırılması hüküm altında bulunuyor. Anayasa Mahkemesi de 2016 yılında söz konusu maddenin iptali talebini reddetmişti.

KOVUŞTURMA İÇİN BAKANLIK İZNİ GEREKİYOR

TCK'nın 299. maddesinde ayrıca bu suçtan dolayı kovuşturma yapılmasının Adalet Bakanı'nın iznine bağlı olduğu belirtiliyor. Bu nedenle bir olayla ilgili ihbar ve delillerin toplanmasıyla başlayan adli süreçte, savcılık tarafından yapılan değerlendirmelerin yanı sıra kanunda öngörülen izin prosedürü de önem taşıyor. İznin bulunması tek başına mahkûmiyet anlamına gelmezken, isnat edilen söz veya eylemin suçun unsurlarını oluşturup oluşturmadığı yargılama makamlarınca dosyadaki delillere göre değerlendiriliyor.

ELEŞTİRİ İLE HAKARET AYRIMI DOSYA BAZINDA İNCELENİYOR

Cumhurbaşkanına yönelik her olumsuz veya sert ifadenin otomatik olarak TCK'nın 299. maddesi kapsamında değerlendirilmesi söz konusu değil. Ceza yargılamasında kullanılan ifadelerin bağlamı, söyleniş biçimi ve içeriği dikkate alınırken ifade özgürlüğünün sınırları da değerlendirmeye dahil ediliyor. Nitekim Cumhurbaşkanına hakaret suçuna ilişkin dosyalarda beraat ve mahkûmiyet kararları verilebildiği gibi, üst mahkemeler de somut olayın özelliklerine göre kararları inceleyebiliyor.

TUTUKLAMA MAHKÛMİYET ANLAMI TAŞIMIYOR

F.K. hakkında verilen tutuklama kararı, ceza muhakemesi kapsamında uygulanan bir koruma tedbeli niteliğinde bulunuyor ve kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı anlamına gelmiyor. Şüpheli hakkındaki suçlamanın hukuki niteliği ve dosyanın sonraki aşamaları, yürütülecek adli süreç sonunda netlik kazanacak. Ceza yargılamasının temel ilkeleri gereğince, kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunmadığı sürece şüpheli veya sanık masumiyet karinesinden yararlanıyor.