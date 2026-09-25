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Şampiyonanın kapanış gününde gerçekleştirilen müsabakalar, kadınlar 70 kilo kategorisindeki şampiyonluk maçına sahne oldu. İngiliz rakibine üstünlük sağlayan Sürmeneli, organizasyonu Avrupa şampiyonu unvanıyla bitirerek podyumun zirvesinde yer aldı.

Sözcü'nün aktardığı habere göre, finalde İngiliz boksör Chantelle Reid ile karşılaşan Sürmeneli, rakibini mağlup etmeyi başardı. Bu kritik mücadeleyi kazanan milli sporcu, turnuvayı altın madalya ile tamamladı.

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Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da gerçekleştirilen boks organizasyonunun son gününde Türkiye adına önemli bir başarıya imza atıldı. Asics Arena'da düzenlenen şampiyonada milli boksör Busenaz Sürmeneli, kadınlar 70 kilo final müsabakasında ringe çıktı.

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