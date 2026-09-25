Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da gerçekleştirilen 2026

Avrupa Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Hatice Akbaş, altın madalyanın sahibi oldu. Asics Arena'da düzenlenen organizasyonun son gününde kadınlar 51 kilo final müsabakası yapıldı.

Açıklanan sonuçlara göre milli boksör, finalde İspanyol rakibi Laura Fuertes Fernandez ile karşı karşıya geldi. Rakibini mağlup etmeyi başaran Akbaş, turnuvayı zirvede tamamlayarak kürsünün ilk sırasına yerleşti.

YENİ SIKLETİNDE İLK BAŞARISI NASIL GELDİ?

Kariyerinde daha önce farklı ağırlıklarda dövüşen milli sporcu, ilk kez 51 kilo kategorisinde ringe çıktı. Yeni sıkletindeki ilk büyük sınavını Avrupa Şampiyonası'nda veren Akbaş, bu değişimi doğrudan altın madalya ile sonuçlandırdı.

Geçmişinde dünya şampiyonluğu ve olimpiyat ikinciliği unvanları bulunan başarılı boksör, Sofya'da kazandığı bu madalya ile büyükler kategorisinde kariyerinin ilk Avrupa şampiyonluğunu da elde etmiş oldu.