İş adamı Esat Kocadağ tarafından kurulan yerli kahve zinciri Espressolab'in çoğunluk hisseleri el değiştirdi. Forbes'ta yer alan habere göre, şirketin yüzde 70 hissesinin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Mir Grubu'na satışı için resmi anlaşma imzalandı. Satışın ardından Kocadağ ailesi, markadaki yüzde 30'luk payını muhafaza etmeye devam edecek.

KÜRESEL BÜYÜME HEDEFLENİYOR

Satış sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Esat Kocadağ, Mir Grubu ile kurulan ortaklığın markanın uluslararası vizyonuna büyük katkı sağlayacağını vurguladı. Bu yeni adımın küresel büyüme yolculuğunda kritik bir aşama olduğunu belirten Kocadağ, franchise ağını güçlendirmeyi ve müşteri deneyimine yönelik yatırımları artırmayı planladıklarını aktardı. Kocadağ ayrıca, markanın mevcut kimliğini ve girişimcilik kültürünü koruyarak yeni pazarlara açılmayı hedeflediklerini ifade etti.

21 ÜLKEDE 400'Ü AŞKIN ŞUBE AĞI

Çoğunluğu franchise modeliyle işletilen Espressolab, halihazırda 21 farklı ülkede 400'den fazla şubeyle faaliyet gösteriyor. Bu operasyonun belkemiğini oluşturan Türkiye pazarında ise 50'yi aşkın ilde 300'den fazla nokta hizmet veriyor. BAE merkezli grubun sağladığı yeni ortaklık yapısının, yerli markanın özellikle küresel pazardaki şubeleşme ivmesini doğrudan desteklemesi öngörülüyor.