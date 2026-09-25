AKSARAY’da akraba ziyareti sırasında meydana gelen olayda Erol Baysal (49), 5’inci kattaki evin balkonundan düşerek ağır yaralandı. Olay, saat 15.30 sıralarında Taşpazar Mahallesi’nde bulunan 7 katlı bir binada meydana geldi.

Erol Baysal, annesi Hibet Baysal ile birlikte teyzesi Hatice Geneli’yi (75) ziyaret etmek için evine gitti. Bir süre yakınlarıyla vakit geçiren Baysal, çayını alarak 5’inci kattaki dairenin balkonuna çıktı.

BALKONDAN AŞAĞI DÜŞTÜ

Balkonda çay içtiği sırada dengesini kaybettiği belirtilen Baysal, 5’inci kattan aşağı düştü. Baysal’ın düştüğünü fark eden çevredeki esnaf durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri ağır yaralanan Baysal’a olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İlk müdahalenin ardından ambulansa alınan Erol Baysal, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Baysal’ın ağır yaralandığı belirtildi.

Polis ekipleri de olayın meydana geldiği bina ve çevresinde inceleme yaptı.

TEYZESİ O ANLARI ANLATTI

Yaşanan olayın ardından büyük üzüntü yaşayan Hatice Geneli, yeğeninin annesiyle birlikte kendisini ziyarete geldiğini söyledi.

Geneli, “Bana gezmeye gelmişlerdi. Çay alıp balkona çıkmıştı. Bana da ‘Çayı balkonda içeceğim’ dedi. Çok üzüldüm, 2 tane çocuğu var” diye konuştu.

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.