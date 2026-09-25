İngiltere Premier Lig yönetimi tarafından yürütülen geniş çaplı mali soruşturmada karar aşamasına gelindi. Bağımsız heyetin Aralık 2024'te tamamladığı incelemeler sonucunda Manchester City, yöneltilen 115 kural ihlali suçlamasının biri hariç tamamında suçlu bulundu. İngiliz basınında yer alan kaynaklara göre, kulüplere kararın resmen bildirildiği ve yaptırımların kısa süre içinde açıklanacağı aktarıldı.

Soruşturma, kulübün 14 yıllık bir süreçte gerçekleştirdiği iddia edilen mali usulsüzlükleri kapsıyor. Beklenen olası cezalar arasında ciddi puan silme yaptırımları, ağır mali cezalar ve ligden düşürme yer alıyor. Ayrıca puan silme cezalarının geriye dönük uygulanma ihtimali, Manchester City'nin geçmiş yıllarda kazandığı Premier Lig şampiyonluklarının elinden alınması riskini de gündeme getirdi.

KULÜP YÖNETİMİ NE DİYOR?

İddiaları kesin bir dille reddeden Manchester City cephesi, sürecin sıkı bir gizlilik kuralına tabi olduğunu vurguladı. Kulüp sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Premier Lig yönetiminin tarafsız ve adil bir düzenleyici kurum olarak hareket etmesinin beklendiği belirtildi. Şubat 2023'ten bu yana devam eden süreçte kulüp yetkilileri, sekiz yıldır prosedürlere özenle uyduklarını ve olası bir yaptırım kararına itiraz edeceklerini duyurdu.

14 YILLIK SÜREÇTE NELER YAŞANDI?

İngiliz futbol tarihinin en pahalı ve kapsamlı davası olan süreç, 2009-10 ile 2017-18 sezonları arasındaki 9 sezonluk veri akışını mercek altına alıyor. Suçlamalar arasında eski teknik direktör Roberto Mancini'nin 2009-10 ile 2012-13 yılları arasındaki maaş detaylarının gizlenmesi, 2010-11 ile 2015-16 arasındaki oyuncu ödemelerinin eksik bildirilmesi ve 2018-2023 yılları arasındaki soruşturmada işbirliği yapılmaması bulunuyor. İdari bir sorun nedeniyle davadaki toplam suçlama sayısının 130'a çıktığı da kayıtlara geçti.

CAS KARARI EMSAL OLUR MU?

Manchester City, benzer bir durumu Şubat 2020'de Der Spiegel'in belgeleri sonrasında UEFA ile yaşamış; verilen iki yıllık Avrupa kupalarından men ve 30 milyon euro para cezası, beş ay sonra Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından iptal edilmişti. CAS, bazı ihlallerin kanıtlanamadığına ve UEFA düzenlemelerine göre zaman aşımına uğradığına hükmederek cezayı sadece işbirliği eksikliği nedeniyle 8,8 milyon sterlin para cezasına çevirmişti. Mevcut Premier Lig dosyasında benzer bir zaman aşımı kuralının işlememesi, kulübün hukuki savunmasını geçmiş yıllara kıyasla daha zorlu bir hale getiriyor.