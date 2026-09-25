Antalya ile Alanya arasındaki ulaşımın ana omurgasını oluşturan D-400 Karayolu’nda, özellikle turizm sezonunda ağırlaşan trafik yoğunluğunu azaltmaya yönelik yeni bir çalışma başlatıldı. Kadriye Kavşağı ile Aksu arasındaki güzergahta yol kapasitesinin artırılması amacıyla bazı kesimlerde şerit ekleme çalışmaları yürütülürken, hedef yolun gidiş ve dönüş yönlerinde toplam 6 şerit olarak hizmet vermesi. Çalışmanın, Antalya’nın doğusundaki turizm merkezleri ile kent merkezi arasındaki ulaşımın rahatlatılmasına katkı sağlaması bekleniyor.

KADRİYE-AKSU HATTINDA ŞERİT SAYISI ARTIRILIYOR

D-400’ün Aksu, Kadriye ve Belek bağlantılarını kapsayan bölümü; kent içi trafik, turizm servisleri, havalimanı transferleri, şehirler arası otobüsler ve ağır taşıtların aynı güzergahı kullanması nedeniyle Antalya’nın en yoğun ulaşım koridorlarından biri durumunda. Başlatılan çalışmayla mevcut yolun uygun bölümlerinde ilave şeritler oluşturularak taşıt kapasitesinin yükseltilmesi amaçlanıyor. Yol genişletme çalışmaları gidiş ve dönüş yönlerinde farklı noktalarda sürdürülüyor.

ALİ ÇETİN: KAVŞAKLARDA DA DÜZENLEME YAPILACAK

AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, Antalya-Alanya güzergahındaki çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, birbirine çok yakın bazı kavşakların da yeniden düzenleneceğini ve bazı geçişlerin kapatılacağını belirtti. Çetin, yol kapasitesinin artırılması ve kavşak düzenlemeleriyle Antalya kent merkezi ile Alanya arasındaki seyahat süresinde yaklaşık 25 dakikalık kazanım hedeflendiğini ifade etti. Söz konusu süre, Çetin tarafından açıklanan hedef niteliğinde olup çalışmalar tamamlandıktan sonraki gerçek trafik koşullarına bağlı olarak değişebilecek.

Çetin, Karayollarının sorumluluğunda bulunan Gebiz Kavşağı ile Kadriye Kavşağı arasındaki kesimde çalışmaların başladığını, Antalya Havalimanı ile Gebiz Kavşağı arasındaki bölümün ise Antalya Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanında bulunduğunu söyledi. Çetin, Büyükşehir Belediyesi yönetimine çağrıda bulunarak özellikle Aksu’daki Soğucaksu Köprüsü ile Isparta yolu bağlantısı çevresindeki genişletme çalışmalarının hızlandırılmasını istedi.

D-400 TURİZM TRAFİĞİNİN ANA GÜZERGAHLARINDAN

D-400 Karayolu’nun Antalya’nın doğusundaki bölümü yalnızca Alanya ile kent merkezi arasındaki ulaşımı sağlamıyor. Aksu, Kundu, Kadriye, Belek, Serik ve Manavgat gibi yerleşim ve turizm bölgelerine yönelik ulaşımın önemli bölümü de bu koridor üzerinden gerçekleşiyor. Antalya Havalimanı bağlantısının aynı bölgede bulunması nedeniyle turist transfer araçları ve turizm çalışanlarının servisleri de mevcut trafik yüküne ekleniyor. Özellikle otellerde vardiya değişimlerinin gerçekleştiği sabah ve akşam saatlerinde trafik yoğunluğu belirgin biçimde artıyor.

Yoğunluğun çevre yollarına ve yerleşim içlerine de etkisi bulunuyor. Ağustos ayında Aksu’da D-400’deki sıkışıklıktan kaçmak isteyen turizm servisleri ve VIP araçların ilçe merkezindeki bağlantı yollarına yönelmesiyle ara sokaklarda da trafik yoğunluğu yaşandığı gündeme gelmişti. Aynı dönemde Antalya-Belek arasındaki normal koşullarda yaklaşık 45 dakika süren yolculuğun yoğun saatlerde 3-4 saate kadar çıkabildiği aktarılmıştı.

ANTALYA'DAKİ ARAÇ SAYISI 1,7 MİLYONU GEÇTİ

D-400 üzerindeki baskıyı artıran unsurlardan biri de Antalya’daki motorlu taşıt sayısındaki hızlı yükseliş. TÜİK’in Ağustos 2026 verilerine göre kentte trafiğe kayıtlı araç sayısı 1 milyon 743 bin 208’e ulaştı. Bunların 785 bin 850’sini otomobiller, 563 bin 170’ini ise motosikletler oluşturdu. Temmuz 2026’da 1 milyon 735 bin 593 olan toplam araç sayısının yalnızca bir ay içerisinde 7 bin 615 artması, ulaşım altyapısının karşı karşıya bulunduğu büyüyen talebi de ortaya koyuyor.

SADECE ŞERİT ARTIŞI DEĞİL KAVŞAK YÖNETİMİ DE ÖNEMLİ

Karayollarında kapasite artırımı yalnızca yeni şerit açılmasıyla sınırlı bir süreç değil. Birbirine kısa mesafede bulunan kavşaklar, kontrolsüz giriş ve çıkışlar, sinyalizasyon süreleri ve tali yollardan ana yola katılımlar trafik akışını doğrudan etkiliyor. Bu nedenle D-400’de yapılacak genişletmenin kavşak düzenlemeleri, bağlantı yolları, toplu taşıma durakları ve güvenli yaya geçişleriyle birlikte ele alınması gerekiyor. Yol üzerindeki farklı kesimlerin farklı kurumların sorumluluğunda bulunması da çalışmaların koordineli yürütülmesini önemli hale getiriyor.

OTOYOL VE D-400 BİRLİKTE PLANLANIYOR

D-400’de kapasite artırma çalışmaları devam ederken Antalya-Alanya ulaşımına yönelik otoyol projesi de ayrı bir ulaşım yatırımı olarak ilerliyor. D-400 yerleşim merkezlerine, turizm tesislerine ve ilçelere doğrudan erişim sağlayan mevcut ana arter olmayı sürdüreceğinden, otoyol devreye girse bile bu güzergahın güçlendirilmesi önem taşıyor. Uzun mesafeli transit trafiğin alternatif güzergahlara yönlendirilmesi, D-400’de ise yerel ve turizm kaynaklı trafiğin daha düzenli akmasının sağlanması Antalya’nın doğu ulaşım koridorundaki yoğunluğun azaltılması açısından birlikte değerlendirilmesi gereken iki başlık olarak öne çıkıyor.