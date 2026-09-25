ALANYA’nın Kızlar Pınarı Mahallesi Pelitlik Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, No:11’deki apartmanın 4’üncü katında bulunan dairede henüz bilinmeyen nedenle alevler yükseldi.
Yangının fark edilmesinin ardından durum itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, daireye girerek yangına müdahale etmeye başladı.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma ve söndürme çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış nedeninin yapılacak incelemeyle belirlenmesi bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi