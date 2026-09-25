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Ekiplerin yangını kontrol altına alma ve söndürme çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış nedeninin yapılacak incelemeyle belirlenmesi bekleniyor.

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ALANYA’nın Kızlar Pınarı Mahallesi Pelitlik Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, No:11’deki apartmanın 4’üncü katında bulunan dairede henüz bilinmeyen nedenle alevler yükseldi.

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