Ekonomim.com'un Cargopedia.net verilerinden derlediği güncel rapora göre, Avrupa ülkelerindeki litre bazlı akaryakıt fiyatları açıklandı. Euro bazlı hazırlanan listede, ülkeler arasındaki belirgin fiyat farklılıkları dikkat çekti.

Listenin ilk sırasında litre başına 2,759 euro ödeyen Norveç bulunuyor. Norveç'i sırasıyla 2,544 euro ile Danimarka ve 2,441 euro ile Hollanda takip ediyor. Almanya, İsviçre ve Yunanistan gibi ülkelerde de fiyatların 2,20 euronun üzerinde seyrettiği bildirildi.

TÜRKİYE'DEKİ FİYATLAR AVRUPA ORTALAMASININ ALTINDA

Açıklanan verilere göre Türkiye, litre başına 1,448 euroluk fiyatlamasıyla Avrupa genelinde akaryakıtın en ucuz olduğu ülkeler arasında yer aldı. Listenin en alt sırasında ise 0,773 euro ile Rusya ve 0,787 euro ile Belarus bulunuyor. Malta da 1,349 euro ile Türkiye'nin hemen altında konumlanıyor.

AVRUPA GENELİNDE FİYAT UÇURUMU

Rapordaki veriler incelendiğinde, Avrupa'nın en pahalı ülkesi ile en ucuz ülkesi arasında litre başına yaklaşık 2 euroluk bir fark olduğu görülüyor. Batı ve Kuzey Avrupa ülkelerinde fiyatlar genel olarak 2 euro bandını aşarken, Doğu Avrupa ve Balkan ülkelerine doğru gidildikçe rakamların 1,70 euro seviyelerine kadar gerilediği kayıtlara yansıyor.