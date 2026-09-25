Kadınların ekonomik hayata katılımını artırmak ve yerel üretimi dijital pazarlara taşımak amacıyla başlatılan projenin üçüncü durağı Antalya oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hepsiburada iş birliğinde hayata geçirilen 'Türkiye'nin Girişimci Kadınları' programında, kadın kooperatifleri ve girişimciler bir araya geldi.

Etkinlikte uzmanlar tarafından katılımcılara e-ticarette büyüme stratejileri ve satış artırma teknikleri aktarıldı. Eğitim programı kapsamında ayrıca yapay zeka destekli içerik üretimi, lojistik çözümleri ve dijital reklam uygulamaları hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı.

KADIN GİRİŞİMCİLERE SUNULAN DESTEKLER NELER?

Marka tarafından yapılan açıklamaya göre, platform üzerinden satış yapan kadın girişimcilere çeşitli finansal avantajlar sağlanıyor. Girişimci kadınlar, 1 milyon lira ciroya ulaşana kadar yüzde 50 komisyon indiriminden faydalanabiliyor. Bu desteğe ek olarak ücretsiz profesyonel ürün fotoğraf çekimi ve dijital reklam imkanları da sunuluyor.

Kadın kooperatifleri için ise daha esnek şartlar oluşturulduğu bildirildi. Açıklanan verilere göre, kooperatiflere ilk 6 ay boyunca yüzde 0 komisyon avantajı sağlanırken, bu sürenin ardından yüzde 1 komisyon oranı süresiz olarak uygulanıyor. Kooperatiflerin e-ticaret ekosistemine entegrasyonunu hızlandırmak amacıyla ücretsiz kargo imkanı da destek paketinde yer alıyor.