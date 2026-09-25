ALANYA’DA avokado üretimi yapan Selahattin Uğurkutu, son günlerde avokado piyasasında yaşanan hızlı fiyat düşüşünün araştırılması talebiyle Tarım ve Orman Bakanlığı’na çağrıda bulundu. Uğurkutu, yaklaşık 10 günlük süreçte avokadonun adet fiyatının 65 TL’den 35 TL’ye kadar gerilediğini belirterek, yaşanan düşüşün üreticiler açısından ciddi ekonomik kayıplara yol açabileceğini ifade etti.

FİYATLAR HIZLA GERİLEDİ

Uğurkutu, Alanya’da avokadonun adet fiyatının son yaklaşık 10 günlük süreçte 65 TL, 57 TL, 45 TL ve son olarak 35 TL seviyelerine kadar gerilediğini aktardı. Buna göre bir adet avokadonun fiyatında kısa süre içerisinde yaklaşık 30 TL’lik düşüş yaşandığını belirten Uğurkutu, fiyatlardaki hızlı gerilemenin nedenlerinin araştırılmasını talep etti.

İTHALAT ENDİŞESİ

Kenya menşeili avokadoların Türkiye piyasasına giriş yaptığı yönündeki gelişmelere de dikkat çeken Uğurkutu, ithal ürünlerin miktarlarının, piyasaya giriş tarihlerinin ve iç piyasadaki fiyat oluşumuna etkisinin ilgili kurumlar tarafından incelenmesini istedi. Uğurkutu, ithal avokado ile yerli üretim avokadonun piyasadaki fiyat oluşumunun birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

'ÜRETİCİNİN MAĞDURİYETİ ARAŞTIRILSIN'

Avokado üretiminin Alanya ve çevresinde çok sayıda üreticinin geçim kaynağı olduğunu vurgulayan Uğurkutu, yüksek üretim maliyetlerine dikkat çekti. Üreticilerin yıllardır emek, yatırım ve bakım çalışmalarıyla sürdürdüğü avokado üretiminin fiyatlardaki hızlı düşüş nedeniyle ekonomik açıdan zor durumda kalabileceğini belirten Uğurkutu, üreticilerin mağduriyet yaşamaması ve yerli üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla gerekli çalışmaların yapılmasını talep etti.