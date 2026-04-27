Konseyde çeşitli ikramlarla ağırlanan konuk gazetecilere, konseyin çalışmaları hakkında bilgi verildi. Sri Lanka Müslüman Gazeteciler Birliği'nin aktif üyeleri olan gazeteciler, KGK'nin Sri Lanka'da bir temsilcisi bulunmasından ve iki ülke medya mensupları arasında köprü görevi üstlenmesinden dolayı duydukları memnuniyeti ve önümüzdeki dönemde, KGK ile işbirliğini daha ileriye götürebileceklerini dile getirdiler.

Konuk Sri Lankalı medya mensupları, Ankara'da bulundukları süre içinde, medya alanında ortaya çıkan son gelişmeler üzerinde de çalışmalar yürüttüler.

KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, “Dostluğumuzun günümüzden yaklaşık 500 yıl öncesine dayandığı Sri Lanka'dan medya mensupları misafirimiz oldular. Eski adı Seylan olan bu ülkeden gelen gazetecilere tarihsel ilişkilerimizi de pekiştiren bilgiler verdik. Bundan böyle iki ülkenin medya işbirliği için adımlar atmaya devam edeceğiz” dedi.

