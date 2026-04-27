Şanlıurfa’da meydana gelen trafik kazası, iki ailenin ocağına ateş düşürdü. Şanlıurfa-Akçakale kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 15 yaşındaki Ömer Faruk Çubuk ile 17 yaşındaki Abdülhamit Günyar hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

KAZA AKŞAM SAATLERİNDE MEYDANA GELDİ

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa-Akçakale kara yolunun 25’inci kilometresinde yaşandı. İddiaya göre Ahmet Ç. yönetimindeki 06 CEV 415 plakalı otomobil ile Mehmet Can U. idaresindeki 34 PB 9140 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda büyük hasar oluşurken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

YARALILAR ARAÇTA SIKIŞTI

Olay yerine gelen sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan yaralılara müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu 4 kişi bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

İKİ GENÇ KURTARILAMADI

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Abdülhamit Günyar (17) ve Ömer Faruk Çubuk (15), doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. İki gencin hayatını kaybetmesi, yakınlarını ve çevrelerini yasa boğdu.

CENAZELER ADLİ TIP’A KALDIRILDI

Hayatını kaybeden gençlerin cenazeleri, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan diğer 2 kişinin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatılırken, olayın kesin nedeni yapılacak teknik değerlendirmelerin ardından netlik kazanacak.